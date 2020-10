Derde keer, goede keer! Thorups Racing Genk neemt de maat van matig Charleroi

Racing Genk heeft voor het eerst onder het bewind van Thorup mogen vieren. De Limburgers klopten een matige co-leider Charleroi met 2-1. Het was uitgerekend Joakim Maehle, die onlangs nog zijn onvrede uitte over een gemiste transfer naar Marseille, die voor het winnende doelpunt zorgde.

Jess Thorup paste zijn systeem aan en ging met drie centrale verdedigers spelen. Ito en Bongonda begonnen in steun van Onuachu. Bij Charleroi gooide Karim Belhocine Saïdo Berahino en Jules Van Cleemput meteen in de ploeg.

Na goed vijf minuten kwamen de Carolo’s al erg dicht bij de openingstreffer. Gholizadeh zonderde Fall af voor Vukovic, maar de Senegalees faalde. De partij kabbelde wat verder, en Racing Genk vond geen antwoorden op het hecht blok van de competitieleider. Tot minuut 25. Ito kreeg te veel tijd om een voorzet te trappen. Onuachu -wie anders- knikte de bal tegen de touwen. Charleroi claimde een voorafgaande fout, maar Lardot wuifde het protest weg en trakteerde Belhocine op een gele kaart.

Charleroi ging op zoek naar de gelijkmaker en dreigde quasi onmiddellijk met een kopbal van Rezaei, maar het was andermaal Fall die een huizenhoge kans liet liggen. Het was Rezaei die de aalvlugge winger oog in oog met Vukovic zette, maar Fall trapte onbegrijpelijk naast.

Snel doelpunt

Vlak na de pauze kwam Charleroi langszij, niet toevallig via een stilstaande fase. Het was debutant Berahino die totaal vrijstaand een hoekschop van Morioka in de verste hoek kon koppen.

Vijf minuten later stak Racing Genk de neus tot drie keer toe aan het venster. Eerst viel een hoge voorzet van Maehle bovenop de lat. Bongonda besloot net naast, en tussendoor dwong Ito Penneteau tot een knappe redding.

Racing Genk kreeg iets voorbij het uur waarop het recht had, een tweede doelpunt. Maehle rolde de verdediging in zijn eentje -en met Ito als tussenstation- op en versloeg Penneteau met een droge knal in de benedenhoek.

Ook na de voorsprong bleef Genk de wet dicteren tegen een toch wel matige co-leider. Bongonda was tot twee keer dicht bij een derde doelpunt, al had hij ook Onuachu kunnen bedienen. Vlak voor het ingaan van het slotkwartier testte Gholizadeh de vuisten van Vukovic, die erg attent stond te keepen.

Acht minuten voor tijd moest Ito naar de kant. Op aangeven van de assistent kreeg de Japanner geel na gevaarlijk spel. Charleroi probeerde het nog via Gholizadeh, maar de co-leider was vanavond niet bij machte om iets mee te graaien uit de Luminus Arena.

In tegenstelling tot de voorbije twee wedstrijden trok Racing Genk de voorsprong helemaal over de streep. Derde keer, goede keer dus voor Thorup, die eindelijk voor het eerst kan winnen met zijn nieuwe club. Charleroi blijft co-leider, ondanks een magere een op negen. De ploeg van Karim Belhocine kreeg in de eerste helft via Fall enkele grote mogelijkheden, maar toonde na de gelijkmaker te weinig om aanspraak te maken op een punt.