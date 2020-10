Lukt het voor Thorup dan wel tegen co-leider Charleroi?

In de vooravond ontvangt Racing Genk in de Luminus Arena co-leider Sporting Charleroi. Thorup zag zijn team in zijn eerste twee opdrachten telkens de zege weggeven in de slotfase. Is het derde keer, goede keer voor de aimabele Deen?

Jess Thorup beschikt over een nagenoeg volledige kern. Enkel Heynen (blessure) en Toma (schorsing) zijn niet beschikbaar. Vooral in doel heeft Thorup een zware knoop door te hakken: kiest hij voor ervaring (Vukovic), dan wel voor de jeugd (Vandevoordt)? Voorin zijn alle ogen gericht op Paul Onuachu, die de laatste weken haast blindelings de weg naar doel vindt. De Nigeriaan mag zich opmaken voor ongetwijfeld stevige duels met het duo Dessoleil-Willems. Onze selectie voor #GNKCHA 🔵⚪



Lees meer: https://t.co/5ny60IU5ix#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/sWM3fruQES — KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 17, 2020 Na een fenomenale start leek de motor van Charleroi de voorbije weken te sputteren, met een Europese uitschakeling en een een op zes tegen Moeskroen en Standard als gevolg. Desondanks pronken de Carolo's alsnog aan de leiding van de Jupiler Pro League. Ribeiro Costa testte eerder deze week positief op het coronavirus en is er niet bij, net zoals Teodorczyk. De Poolse spits werd op de slotdag binnengehaald, maar is nog niet fit. De van Essevee overgekomen Berahino zit wel in de selectie, net als Jules Van Cleemput. Volg de partij hier vanavond live op Voetbalkrant.com. Aftrap om 18:15H.





