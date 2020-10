Defour ziet van op de bank KV Mechelen met tien man voorsprong weggeven

Donderdagavond kondigde KV Mechelen boeiend nieuws aan: Steven Defour was terug bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Op zijn eerste speelminuten is het nog wachten. De voormalig Rode Duivel zag van op de bank hoe KVM 1-0 voor kwam tegen Kortrijk, maar met een man minder kopje-onder ging.

Voor de thuisaanhang was het uitkijken om Steven Defour weer in een geel-rood shirt aan het werk te zien, maar Vrancken liet hem voorlopig nog op de bank starten. Wie wel zijn debuut maakte, was Siemen Voet. Peyre was immers ziek. Voorin kreeg Togui de voorkeur. Vanderhaeghe van zijn kant voerde ook enkele wijzigingen door bij KVK. Ocansey en Dewaele mochten rekenen op een basisplaats.

Van enige studieronde was geen sprake, beide teams gingen er vol tegenaan in de openingsminuten. Eerst was er een kopkans voor de bezoekers, die vervolgens dreigden via een knal rakelings naast van Dewaele. Tussendoor zette Togui Jakubech aan het werk met een schot.

Mogelijkheden voor beide teams

Mogelijkheden waren er dus zeker voor beide ploegen en in de eerste tien minuten iets meer voor Kortrijk. In het kwartier dat volgde drukte Malinwa wel door en trok het de wedstrijd meer naar zich toe. Jakubech pareerde een knal van Schoofs. Een volledig vrijlopende Van Damme kopte een vrije trap over.

Derijck had aan de overzijde uitgepakt met een subtiele deviatie en werkte het leer zo niet ver naast. In het tweede deel van de eerste helft verwaterde het doelgevaar wel grotendeels. Op slag van rust haalde Dewaele uit vanuit een scherpe hoek. Coucke werkte in hoekschop en zo was het rusten met 0-0.

Voet scoort bij debuut

Dan maar volle bak de tweede helft beginnen aan 200%, dachten ze bij Mechelen. Hairemans besloot voorlangs op een teruglegger van Engvall. Van Damme ging bij een bal in de kluts in duel met Jakubech, waarbij gefloten werd voor een fout op de doelman. De 1-0 kon echter niet uitblijven. Op voorzet van Togui trapte uitgerekend debutant Voet van dichtbij raak.

De thuisploeg kwam wel snel van zijn wolk. Niet door een tegentreffer, wel door een rode kaart. Kaboré tikte de bal te ver voor zich uit en in een poging om het goed te maken liep de rechtsachter D'haene onderuit. Tweede geel voor de 19-jarige Burkinees en Malinwa nog ruim een halfuur met een man minder.

Kortrijk erop en erover

In de eerste minuten na die uitsluiting deden de Mechelaars het niet slecht en kwamen ze er nog geregeld uit. Toen dan toch de gelijkmaker volgde, was dat een enorme mokerslag. Op de lage voorzet van Dewaele stonden zowel Mboyo als Jonckheere vrij. Mboyo trapte nog naast de bal, Jonckheere was wel trefzeker. Kortrijk erop en erover? Jawel, want niet veel later kopte Makarenko de 1-2 tegen de touwen.

Via Mboyo was voor KVK dicht bij de 1-3. Die score kwam niet meer op het bord, maar desalniettemin gaan de drie punten naar Kortrijk. Voor de ploeg van Vanderhaeghe komt er zo een einde aan een reeks van drie matchen zonder nederlaag. KV Mechelen daarentegen verliest nu al vijf van zijn laatste zes wedstrijden.