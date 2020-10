Maakt Defour nu al minuten bij KV Mechelen en kan het in duel der KV's helemaal terugkeer door grote poort worden?

Hét grote nieuws werd donderdagavond aangekondigd: Steven Defour had bij KV Mechelen zijn handtekening onder een prestatiegericht contract gezet en was dus écht terug bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Zien we hem zaterdagavond al in actie?

Dat is waar iedereen nu naar uitkijkt. Je zou verwachten van wel, al gaf Defour zelf al aan dat hij reeds een half jaar geen competitiewedstrijd meer heeft gespeeld. Machtritme kan je natuurlijk enkel opdoen door effectief wedstrijden te spelen. Op het Mechelse middenveld ontbreekt in elk geval nog Aster Vranckx. Van Damme keert wel terug uit schorsing. In de verdediging nog geen Bushiri na diens positieve test. Bij KV Kortrijk zullen ze het vooral jammer vinden dat Faïz Selemani er niet bij kan zijn. Die is na zijn uitsluiting op de vorige speeldag geschorst. Voor het overige wel geen zorgen voor Yves Vanderhaeghe: de volledige spelerskern is immers fit. Welk team knoopt aan met de zege? Bij Malinwa veel enthousiasme natuurlijk rond de terugkeer van Defour en dat kan misschien ook helpen om te reageren na de nederlaag op de vorige speeldag. Op de Bosuil ging Malinwa kansloos onderuit. KV Kortrijk kende al een sterke periode, maar is na een 1 op 9 wat teruggezakt. Ook voor de Kerels is punten pakken dus de boodschap. Wint KV Mechelen van Kortrijk bij de terugkeer van Steven Defour of loopt het anders af? Voorspel nu de uitslag bij BETFIRST!





Volg KV Mechelen - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.