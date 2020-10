Vooraf: Strijd om de leidersplaats, basisplaatsen voor Carcela en Dennis

Montanier kan weer rekenen op Bastien en heeft ook een basisplaats voor Carcela in petto. Bokadi en Balikwisha blijven staan. Club is op volle sterkte en rekent op Krmencik en Dennis in de aanval. Mechele is ook opnieuw titularis. De winnaar van dit duel wipt naar de leidersplaats.