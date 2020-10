Standard heeft twee strafschoppen nodig om draw uit de brand te slepen tegen Club Brugge

Club Brugge leek met de volle buit aan de haal te gaan op Sclessin, maar een tweede strafschop deed hen de das om. Lestienne liet het na om met een strafschop de openingsgoal van Diatta uit te wissen, maar Gavory faalde in de toegevoegde tijd niet vanop elf meter.

De topaffiche van de speeldag is niet de meest aantrekkelijke wedstrijd geworden. Op een nochtans perfecte grasmat in Sclessin zagen we veel slordigheden en lange ballen en weinig combinaties. Beide teams kozen ervoor om hoog druk te zetten en dat leverde voor de ene ploeg kansen op en bij de andere nekpijn.

Redder Déli

Bij hoog storen van Club moest Bodart telkens voor de lange bal kiezen. Blauw-zwart won alle duels achterin en kreeg zo het balbezit aangeboden, maar ook de Rouches wilden het spel hoog vastzetten. Dat leverde meer dan eens balverlies op bij Mechele en zelfs Mignolet en de twee Rode Duivels mochten Déli erg dankbaar zijn. Eerst blokkeerde hij een schot na slecht inspelen van Mechele en na een verdwaalde pass van Mignolet bracht de Ivoriaan redding op een schot van Balikwisha, die toch ook meer had kunnen doen.

De goal mocht er daarentegen wel zijn. Een straffe combinatie op de Brugse rechterflank tussen Mata, Vormer en Dennis kwam in de grote rechthoek bij Diatta terecht. Bodart had geen verhaal op de pegel van de Senegalees.

Een Club Brugge op volle sterkte is moeilijk af te stoppen en de kern werd zelfs nog verbreed op transfer deadline day. Noa Lang kwam over van Ajax en kreeg 45 minuten ten koste van Dennis. Met een slap voorzetschot, een lage schuiver en en kopbal liet hij zich meteen gelden.

Standard was zonder echte diepe spits aan de partij begonnen en het was zowaar Vanheusden die een strafschop moest gaan versieren. En versieren is de juiste term, want hij zocht het contact met Mechele zelf op, maar Laforge wees wel resoluut naar de stip. Lestienne liet de uitgelezen mogelijkheid vanop elf meter liggen. Mignolet redde knap!

Na die felle eerste minuten van Lang zakte Brugge steeds verder in. Het geloof van Standard kreeg geen knauw door de gemiste strafschop en de gelijkmaker kwam er via Lestienne. Dat dacht hij toch, maar Oulare stond een voetje buitenspel bij dom balverlies van Mata.

Zo veel foutjes van Club, maar pas in de toegevoegde tijd viel de gelijkmaker. Rits kreeg de bal tegen de arm en na minutenlang getwijfel van ref en VAR zette Gavory de bordjes in evenwicht vanop de penaltystip. Club komt zo naast Charleroi, dat morgen naar Genk moet. Standard moet Beerschot naast zich dulden. Voor beide clubs staat er ook een Europese midweek op het programma: Standard - Rangers en Zenit - Club Brugge.