Waasland-Beveren haalt het van KV Oostende en heeft zo tweede overwinning van het seizoen beet

Waasland-Beveren heeft haar tweede overwinning van het seizoen eindelijk te pakken. Ze haalden het met 2-0 na doelpunten van Albanese en Sinani. Waasland-Beveren komt zo terug in het spoor van onder meer Zulte Waregem en STVV.

Waasland-Beveren en KV Oostende probeerden al snel voor dreiging te zorgen, maar de eerste kans was wel voor de thuisploeg. Een mooie aanval kwam tot bij Frey, maar de aanvaller trapte op doelman Hubert.

Op een eerste kans van de bezoekers was het twintig minuten wachten. Albanese liet zich makkelijk aftroeven, waardoor er een voorzet getrapt kon worden. Een uitgelezen kans voor Kvasina, maar de aanvaller kopte net over.

Beide ploegen waren daarna aan elkaar gewaagd, maar KV Oostende kwam in de eerste helft nog twee keer dichtbij het openingsdoelpunt. Sakala kwam twee keer alleen voor Jackers, maar eerst trapte hij naast en even later deed hij hetzelfde na een kopkans. 0-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Waasland-Beveren. Albanese werd knap vrijgespeeld en de flankaanvaller legde de bal mooi naast Hubert in doel: 1-0 en KV Oostende op achtervolgen aangewezen.

Veel lieten de bezoekers na het openingsdoelpunt echter niet zien. Sakala had een knappe actie in huis, maar Wuytens gooide zich goed voor de bal. Ook Kvasina kreeg nog een kans, maar Jackers zat er goed tussen.

Waasland-Beveren bleef ondertussen ook op zoek gaan naar een tweede treffer en een half uur voor het einde van de wedstrijd werden ze daarvoor beloond. Een goede tegenaanval kwam via Efford tot bij Sinani en de aanvallende middenvelder had de 2-0 maar binnen te tikken.

Waasland-Beveren begon met vertrouwen te spelen en veel kreeg KV Oostende, buiten nog een enorme kans voor Gueye, niet meer klaargespeeld. 2-0 was dan ook de verdiende uitslag en de Waaslanders doen daardoor een goede zaak. Met hun tweede overwinning van het seizoen komen ze nu tot op twee punten van de zestiende in de stand, STVV. KV Oostende blijft op de elfde plaats.