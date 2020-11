Geschorste Vukotic mist inhaalwedstrijd tussen Waasland-Beveren en KV Oostende, Guri is er voor de eerste keer bij dit seizoen

Er staat deze namiddag om 17u een inhaalwedstrijd op het programma in de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren ontvangt KV Oostende. Bij de Waaslanders is Vukotic er niet bij door een schorsing. Bij KV Oostende is Guri er voor de eerste keer bij dit seizoen.





