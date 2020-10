90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



88

Daar is Bruno nog een keer, maar Butez redt en ook handspel.



83

Lekkere voorzet van De Bock, maar niemand kan er nog bij ...



80

De thuisploeg heeft nog tien minuten! Kan het nog?



77

Zulte Waregem probeert nog, maar veel komt er vooralsnog niet van ...



75

Damien Marcq

Jannes Van Hecke





74

De wissels zijn op voor Dury. Nog een kwartier om hier een en ander recht te zetten.



71

Refaelov krijgt de eerste gele prent van de wedstrijd.



68

Na Vossen nu ook Dompé naar de kant. De fans begrijpen het niet helemaal.



67

Jean-Luc Dompé

Bassem Srarfi





66

Voorzet Dompé, Bruno kopt naast!



66

De poppen nu aan het dansen tussen De Laet en Seck. Beiden komen weg met een reprimande!



64

Jelle Vossen

Abdoulaye Sissako





64



Doelpunt van Antwerp

En in vijf minuten gaat het van 1-0 naar 1-2. Antwerp heeft alles onder controle plots!



63

Aan de ene kant een flipperkastgedoe en bijna prijs voor Refaelov en co, aan de overkant speelt Chory een omschakeling zeer slecht uit richting Vossen.



61

Mbokani met de poging! De Bock kan wegwerken!



58



Doelpunt van Faris Haroun

Haroun maakt er 1-1 van! De VAR nog even die moet controleren? Neen, klaarblijkelijk niet!



55

Opnieuw Dompé met de flukse beentjes. Hier zat duidelijk meer in!



52

Dompé met enkele kwieke bewegingen na een goed hakje van De Bock. De zwieper gaat maar net naast de kooi van Butez.



49

De tweede helft is voorlopig nog een beetje afwachten.



46

De bal rolt opnieuw aan de Gaverbeek!



45+20

Rusten met 1-0 dus. Zulte Waregem kwam vroeg op voorsprong en had daarna weinig problemen om de voorsprong vol te houden.



45+1

Enkel nog een extra minuutje. Bruno nog eens met een poging, maar in het zijnet. Het lijkt rusten met 1-0 te gaan worden.



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



42

Krijgen we nog iets voor de rust?!



39

We kabbelen stilaan richting rust. Af en toe opwinding voor de kooi van Butez, maar de voorzetten zijn telkens net niet je dat.



36

Schot van Refaelov gaat zover naast dat het een voorzet wordt voor Miyoshi. Die krult de bal over en naast.



33

Antwerp bakt er tot op heden nog niet te veel van ... Essevee heeft de match goed onder controle.



30

Halfuur ver, een nieuwe blessurebehandeling bij Antwerp. Kan hij verder?



27

Mbokani heeft even verzorging nodig. Daarnet was het even alle hens aan dek voor Essevee, maar Opare kon uiteindelijk wegwerken.



24

En daar is Essevee opnieuw! Kopbal gepakt door Butez, in de herneming Vossen tegen zijn hoofd aan. De corner wordt door Chory naast getikt.



23

Mooie actie van Essevee. Marcq tot bij Dompé, die De Bock weet te bedienen. Bruno kopt de voorzet niet superhard in, Butez kan pakken.



21

Mbokani nog eens in het straatje, maar hij raakt niet bij de bal! Even later een voorzet, opnieuw een prooi voor Bostyn.



18

Antwerp probeert, maar de thuisploeg houdt de boel achterin goed gesloten met Bianda naast Deschacht.



15

Aan de overkant is er Mbokani, maar zijn kopbal spat uit elkaar op de lat!



13

Even alle hens aan dek. Vossen, Seck, Bianda, ... allemaal bijna tegen de touwen, maar telkens in het blok of op Butez.



10

Het antwoord van Antwerp is een schot van Hongla. Galerijredding voor Bostyn, corner voor The Great Old.



7



Doelpunt van Jean-Luc Dompé

De eerste echte kans is het meteen raak. Dompé is snelst op de bal, loopt voorbij Butez en kan binnen schuiven.



6

Gelin roert zich op een corner, maar Marcq kan zijn botsend schot uit doel koppen.



5

Opare even met pijn aan de hand zo lijkt het wel na een duel met Juklerod, die vermoedelijk op zijn hand is gaan staan. Van Hecke moet zich even warm lopen, maar het lijkt toch mee te zullen gaan vallen.



3

De studieronde is bezig. Antwerp probeert eruit te komen.



1

De bal rolt in Waregem!



1

Zulte Waregem - Antwerp: 0-0





13:09

Opstellingen

Zulte Waregem: Louis Bostyn - Daniel Opare - William Bianda - Olivier Deschacht - Laurens De Bock - Damien Marcq - Ibrahima Seck - Gianni Bruno - Jelle Vossen - Jean-Luc Dompé - Tomáš Chorý

Bank: Abdoulaye Sissako - Bassem Srarfi - Jannes Van Hecke - Eike Bansen - Nikolaos Kenourgios - Abdallah Ali Mohamed - Omar Govea - Cameron Humphreys



Antwerp: Jean Butez - Jérémy Gelin - Dylan Batubinsika - Ritchie De Laet - Koji Miyoshi - Martin Hongla - Faris Haroun - Simen Kristiansen Juklerød - Pieter Gerkens - Lior Refaelov - Dieumerci Mbokani

Bank: Davor Matijas - Nill De Pauw - Birger Verstraete - Nana Opoku Ampomah - Cristian Benavente Bristol - Boya Frank - Bruny Nsimba