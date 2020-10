Antwerp heeft aan dol kwartier genoeg om inefficiënt Zulte Waregem af te straffen

Antwerp heeft aan een goed kwartier in de tweede helft voldoende gehad om haasje-over te spelen aan de Gaverbeek van Zulte Waregem. De thuisploeg morste met de kansen en blijft zo achter met 7 op 27.

Terwijl in De Ronde van Vlaanderen de spanning te snijden was met enkele grote kampioenen tegen elkaar aan het front, moest koersliefhebber Francky Dury zijn troepen aansturen tegen Antwerp. Dat deed hij met nieuwkomer Chory meteen in de basis, die meteen duels kon uitvechten met Gelin - de nieuwkomer bij The Great Old.

Kwieke Dompé

Beide ploegen konden een driepunter zeker gebruiken na een toch wel moeilijk seizoensbegin en het was de thuisploeg die het best uit de startblokken schoot. De eerste goede kans was het meteen raak: Dompé was als eerste op de bal van Opare, omspeelde Butez en legde de 1-0 binnen.

Aan de overkant gaf Antwerp geen wereldse indruk in de eerste helft, die wel erg aangenaam was om naar te kijken. Hongla dwong Bostyn tot een redding, Mbokani kopte een bal op de lat. Toch waren de beste kansen eigenlijk voor de thuisploeg: Bianda, Seck en Bruno kwamen er dichtbij, in de herneming vond Vossen nog het hoofd van Butez op zijn weg.

Ook na de koffie begon Essevee stevig, met kansjes voor een kwieke Dompé. Maar: aan de overkant viel plots de 1-1 via Haroun, die een afgeweerd schot van Miyoshi tegen de touwen kon duwen. Een beetje een donderslag bij heldere hemel toch wel.

Haasje-over

Antwerp was gelanceerd, Mbokani en Miyoshi kwamen meteen met ferme verwittigingen en enkele minuten later kon Hongla de 1-2 via het been van Opare voorbij Bostyn werken. Erop en erover in nauwelijks tien minuten zo voor The Great Old.

Seck en Bruno probeerden nog op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar in de slotminuut viel de 1-3 aan de overkant. Essevee bleef zo verweesd achter met 7 op 27, Antwerp mag met de drie punten op de E17.