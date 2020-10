"Dat scenario absoluut vermijden": Essevee wil zich laten zien, Antwerp zonder coronagevallen en Lamkel Zé voor start van helse maanden

Zulte Waregem en Antwerp zullen op zondag de voetbaldag openen waarin héél veel wedstrijden op het programma staan. Wie doet meteen een goede zaak?

Zulte Waregem wil de rug rechten na de interlandbreak, want de nederlaag op OH Leuven was een pijnlijke en met 7 op 24 staat Essevee diep in de rechterkolom. Niet de ambitie, de fans morden de voorbije weken al meermaals.

"We lieten ons in Leuven te makkelijk pakken op de omschakeling. Dat scenario moeten we zondag absoluut vermijden", beschouwde Francky Dury voor op de webstek van Essevee. Kapitein Ewoud Pletinckx is nog out, nieuwkomers Mohamed en Chory zitten meteen in de selectie.

Selectie Zulte Waregem: Louis Bostyn, Eike Bansen, Martijn Beernaert, William Bianda, Olivier Deschacht, Daniel Opare, Laurens De Bock, Abdallah Ali Mohamed, Cameron Humphreys, Nikos Kainourgios, Damien Marcq, Omar Govea, Bassem Srarfi, Ibrahima Seck, Jannes Van Hecke, Jelle Vossen, Tomáš Chorý, Jean-Luc Dompé, Gianni Bruno, Mikael Soisalo

Ook Antwerp wil er wat van maken. Het heeft de komende twee maanden in totaal 18 wedstrijden te spelen, telkens om de vier dagen zowat met alle competities door elkaar. En dus is het meteen zaak om fris te beginnen.

De voorbije dagen was er vooral weer veel te doen om Didier Lamkel Zé, die zaterdag opdook op het Kiel en niet in de kern zit voor de match op Essevee. Diverse spelers zoals Seck en Lukaku zijn er nog niet bij vanwege corona.

