Volg Union-Anderlecht hier vanaf 18u30

Union vs Anderlecht, dat draaide dit seizoen al twee keer uit in het voordeel van de promovendus. Deze avond een derde keer? Union kan er zijn titelkansen mee vrijwaren, maar voor Anderlecht zou het wel heel pijnlijk zijn.

Felice Mazzu deed vrijdag aan een rondje underdog-spelen: “De match tegen Anderlecht zal evenwel niet beslissend zijn voor het vervolg van de play-offs, maar favoriet voor de titel zijn we alleszins niet. We zullen vooral ervaring opdoen in play-off 1. Daarnaast hebben we niet echt een ultieme doelstelling uitgesproken buiten dat we elke wedstrijd willen winnen", klonk het.

Vincent Kompany van zijn kant was dan weer lovend voor het werk van de trainer van de Brusselse buren. "Er kan niet met genoeg lof gesmeten worden", vindt hij. De trainer van Anderlecht moet wel al zeker Majeed Ashimeru missen en de vraag is hoe Sergio Gomez die 120 minuten bekervoetbal verteerd heeft.

Mogelijk moet hij op zijn middenveld iets uit zijn mouw schudden. De combinatie tussen Cullen en Olsson werkt niet al te best. Te veel van hetzelfde. Krijgt Marco Kana straks een kans?

De derby zal alvast veel duidelijk maken. Anderlecht kan zijn kansen al meteen vergooien en Union kan Club Brugge zien op gelijke hoogte komen... Ready, set, go...