Kopzorgen voor Kompany, Verschaeren en Gomez twijfelachtig voor topper tegen Club Brugge

Om 18:30 staat de kraker tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. Voor Anderlecht is winnen een must als het nog kans wil maken op de landstitel. Ook Club Brugge heeft de drie punten broodnodig met oog op het kampioenschap.

De vorige confrontaties tussen de twee topploegen eindigden allebei in een gelijkspel. 1-1 op Anderlecht, in Jan Breydel werd het 2-2. Bij Club zit Jack Hendry opnieuw in de selectie, al is het vrijwel zeker dat de Schot op de bank beland. Bij Anderlecht is Ashimeru nog steeds geblesseerd, hij maakt geen deel uit van de selectie. Verschaeren en Gomez zijn twijfelachtig.

