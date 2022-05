Volg Anderlecht-Club Brugge hier vanaf 18u30

't Wordt nog eens volle bak in het Lotto Park als de aartsrivalen tegenover elkaar staan. Anderlecht heeft natuurlijk een slechte zaak gedaan in de eerste match, maar moet zich herpakken. Club Brugge zal dan weer het resultaat van Union al kennen. Mogen we vuurwerk verwachten?

Bij Anderlecht is het nog onzeker of Sergio Gomez en Yari Verschaeren aan de aftrap gaan staan. Voor de eerste ziet het er beter uit dan voor de tweede. Wie zeker ontbreekt, is Majeed Ashimeru. Hij komt deze play-offs niet meer aan bod door zijn blessure. Kompany kiest zo goed als zeker weer voor Marco Kana op zijn middenveld. Die deed het niet slecht tegen Union en is een ander type dan Olsson.

Alfred Schreuder houdt er alvast rekening mee dat Anderlecht nog een heropleving kent. “Het gat met ons is zeven punten en wij kunnen nog steeds kampioen worden. Dan is ook Anderlecht nog steeds titelkandidaat. Hier hebben ze me vaak verteld dat de prijzen pas op het einde van de rit verdeeld worden. Er kan nog veel gebeuren", zei de Nederlander op zijn persconferentie.

