Antwerp ontvangt leider Union morgenmiddag (13:30) op De Bosuil

Morgenmiddag om 13:30 trappen Antwerp en Union de tweede speeldag van de Champions' Play-Offs af. Zet Union zijn titelambities kracht bij? Of behoudt Antwerp zicht op een derde plaats en een bijhorend Europees ticket?

Union zette voorbije zondag Anderlecht vrij eenvoudig opzij (3-1), en behield zo zijn voorsprong van 3 punten op Club Brugge. Vandaag volgt er echter een nieuwe test op bezoek bij Antwerp, dat nipt verloor in Brugge, maar misschien wel meer verdiende. Trainer Felice Mazzu is alvast op zijn hoede, en noemt Antwerp naar aanloop van de wedstrijd "zeker niet de slechtste ploeg van van play-off 1", met veel individuele kwaliteiten.

Antwerp bracht de laatste maanden niet haar beste voetbal, maar wist in Brugge een sterke prestatie op de mat te leggen, en verdiende misschien wel meer dan een 1-0-nederlaag. Hoe dan ook lijkt het een tweestrijd te zullen worden tussen Antwerp en Anderlecht voor de derde plek in de Champions' Play-Offs, en kan Antwerp dus maar beter winnen deze middag, wil het een duel met de winnaar van de Europe Play-Offs vermijden.

Defensieve vraagtekens Antwerp, fitte kern Union

The Great Old moet dan wel het dodelijke spitsenduo Vanzeir-Undav trotseren, en dat wordt geen sinecure aangezien het met Seck (geschorst) en Engels (geblesseerd) twee verdedigende sterkhouders mist. Het wordt dan ook uitkijken of Priske opnieuw hanteert voor een 3-5-2-opstelling zoals in Brugge, of hij kiest voor een systeem met 4 spelers achterin.

Union daarentegen beschikt over een fitte kern, en kan sinds enkele weken weer rekenen op Dante Vanzeir, die in de Brusselse derby vorige zondag een puike prestatie op de mat legde met een knap doelpunt. Daarnaast verboden de Brusselaars haar spelers met eventuele transfers bezig te zijn, zodat iedereen binnen de club zich volledig kan focussen op het sportieve in de laatste rechte lijn van het kampioenschap.

Beide ploegen hielden er in de reguliere competitie een iets terughoudendere aanpak op na, en wachtten op foutjes van de tegenstander om het verschil te maken. In de onderlinge confrontaties dit seizoen had dat echter geen effect op het voetbal, en waren zowel de heenwedstrijd in Het Dudenpark (1-2 voor Antwerp), als de terugwedstrijd op De Bosuil (0-2 voor Union) aangename wedstrijden om volgen. Benieuwd of we straks hetzelfde spektakel te zien krijgen.