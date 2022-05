Volg Antwerp-Anderlecht hier vanaf 18u30

Antwerp ontvangt vanavond Anderlecht voor een rechtstreeks duel om de derde plaats. Beide ploegen staan met gelijk aantal punten, maar Anderlecht heeft het voordeel na de halvering. Het wordt op het scherpst van de snee...

Brian Priske heeft geen selectieproblemen en kan op zijn ruime kern rekenen. Tegen Union toonde The Great Old zich verdedigend sterk, maar kwam er aanvallend te weinig uit. Dat rekende Priske ook zichzelf aan door zijn wissels. “Wat op training lukt moet er nu ook in wedstrijden uit komen”, zei hij vrijdag.

Vincent Kompany heeft wat meer problemen. Waarschijnlijk moet hij Hendrik Van Crombrugge vervangen door Bart Verbruggen, want de doelman heeft weer last van zijn rug. En dan zijn er nog een paar vragen. Blijft Hannes Delcroix staan na zijn goeie invalbeurt tegen Club? En mogen ook Kristian Arnstad en Marco Kana op een basisplaats rekenen? Yari Verschaeren is immers terug en iemand zal plaats moeten maken.

En wat met Refaelov? De Israëli begon vorige week op de bank. Hij was dan wel niet helemaal fit, maar Kompany zei dat hij sowieso de voorkeur aan Amuzu had gegeven.

