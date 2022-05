Union kan kloof verdubbelen en grote stap zetten richting titel

Om 13:30 loopt het Dudenpark vol voor de kraker tussen leider Union en eerste achtervolger Club Brugge. Club wil absoluut een derde landstitel op rij pakken, maar als Union de drie punten thuis weet te houden ziet het er niet goed uit voor Blauw-Zwart.

Het verschil is momenteel drie punten. De kloof kan dus verdubbeld worden, dan lijkt het kampioenschap (zo goed als) beslist, maar als Club deze namiddag de topper wint is het zelf leider van de JPL. Hoewel ze dan exact hetzelfde aantal punten hebben, neemt de regerende kampioen de leiding.

Bij Club zijn alle sterkhouders fit, behalve Mats Rits die zoals u ongetwijfeld weet, zijn voorste kruisbanden scheurde in en tegen Anderlecht. Balanta zal zijn vermoedelijke vervanger zijn wat opnieuw een domper betekent voor Ruud Vormer. Noah Mbamba is nog eens opgenomen in de selectie.

Ook bij Union is iedereen fit. Het is opnieuw uitkijken naar revelaties Vanzeir en Undav. Lukt het voor hen om eens te scoren tegen Club? De wedstrijden in de reguliere competitie eindigden op 0-0 en 0-1 in het voordeel van Club.

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



๐Ÿ“‹ Nos Unionistes, voor de absolute topper van morgen! pic.twitter.com/FxC9nU7aLh — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 7, 2022

