Een stap dichter bij of verder van het kampioenschap, Club en Union staan voor allesbepalende wedstrijd

Om 20u30 staat Jan Breydel ongetwijfeld in vuur en vlam voor de topper tegen Union. Club Brugge won de heenwedstrijd met 0-2 en staat daardoor aan de leiding, maar dat had ook anders kunnen lopen. Club heeft alles in eigen handen om voor de derde keer op rij landskampioen te worden.

Een spektakelrijke wedstrijd was het niet echt in het Dudenpark, maar wel (gezien het wedstrijdverloop) eentje met een verrassende afloop. Club won met 0-2 dankzij Vanaken en Nusa maar had zomaar op achterstand kunnen komen via Vanzeir. De smaakmaker van Union miste een belangrijke strafschop en verloor samen met zijn ploeg drie erg belangrijke punten.

Club is gezien het klassement de gedoodverfde favoriet om kampioen te worden. Als het vandaag kan winnen tegen Union lijkt het kampioenschap bijna beslist. Enkel door winst van Union kennen we vandaag een nieuwe (oude) leider.

Bij Club Brugge is Stanley N'soki geschorst. De Franse verdediger pakte vorige week zijn derde gele kaart na een akkefietje met Union-spits Undav. Logischerwijs is Jack Hendry vanavond zijn vervanger, maar met Schreuders' keuzes weet je nooit. Doelpuntenmaker Nusa zit opnieuw in de selectie.

Bij Union is iedereen fit en zijn er geen geschorsten. Felice Mazzù verwacht dezelfde intensiteit en spel van zijn ploeg, maar hoopt op een efficiënter Union.

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



๐Ÿ“‹ Notre groupe. Deze Unionisten trekken morgen naar Brugge! ๐ŸšŒ pic.twitter.com/MWZJEU4Qix — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 10, 2022

