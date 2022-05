Volg Anderlecht-Union hier vanaf 18u30

't Is tijd om eens iets recht te zetten, menen ze bij Anderlecht. De Brusselse derby eindigde dit seizoen al drie keer in het voordeel van Union. En daar was niks op aan te merken. De voorbije weken haalde paars-wit wel zijn beste voetbal boven en dus willen ze er geen vier op vier van laten maken.

Vincent Kompany wou niks prijs geven over zijn groep, maar - buiten Raman en Ashimeru - lijkt iedereen fit te zijn. Aan zijn basiself hoeft dus weinig verandering verwacht te worden. Kana, Amuzu en Arnstad kregen veel lof de voorbije weken en dus zullen Verschaeren en Refaelov tevreden moeten zijn met een plaats op de bank. Anderlecht heeft nog een waterkansje op de tweede plaats, maar daarvoor moeten ze alles winnen en ook rekenen op Club Brugge en Antwerp. "Wij willen gewoon zien of we nu wel onze voet naast Union kunnen zetten", zei Vincent Kompany donderdagavond. Zo ver willen de mannen van Felice Mazzu het echter niet laten komen. Ze zagen de titel al in rook opgaan, al hebben ook zij nog een minieme kans als Antwerp wint van Club. Het wordt dus een duel op het scherp van de snee, want Mazzu en co geloven er nog in zolang het niet gedaan is. En die tweede plaats willen ze zeker niet meer uit handen geven.