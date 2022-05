Titelkoorts op de Bosuil, Club kan kampioen spelen op veld van aartsvijand

De Bosuil zal in lichterlaaie staan voor de komst van de regerende en misschien ook toekomstige kampioen van de JPL. Als Club straks wint op het veld van Antwerp kroont het zich voor de derde keer op rij tot landskampioen.

Club kan dus zomaar kampioen spelen op het veld van aartsrivaal Antwerp. Als Blauw-Zwart gelijk speelt moet het 's avonds de wedstrijd Anderlecht - Union volgen. Club kan zijn 18de titel pakken, maar Antwerp zal er alles aan doen om het feestje niet op hun grond te laten doorgaan.

Bij Club Brugge is N'soki opnieuw toegevoegd aan de selectie, hij komt terug uit schorsing. Verrassend is dat Clinton Mata in de selectie zit, hij viel geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Union. Kennelijk gaat het beter met zijn kwetsure.

Bij Antwerp verwachten we een volledig fitte kern en dezelfde basisploeg als tegen Anderlecht.

Wie een gokje wil wagen kan dat hier.