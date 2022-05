Volg Club Brugge-Anderlecht hier om 18u30

De laatste doet het licht uit... Club Brugge en Anderlecht sluiten vanavond het seizoen af. Sportief staat er absoluut niets meer op het spel. Wel kunnen de twee ploegen de fans nog wat verwennen, want voor de supporters is het natuurlijk altijd een prestigeduel.

De vraag of Anderlecht een erehaag ging vormen, heeft wel voor wat commotie gezorgd. Waarschijnlijk zal dat niet gebeuren, maar Anderlecht is wel van plan om Club te feliciteren in een andere vorm. Op sociale media waren er ook Club-fans die opriepen een minuut stilte te houden voor de overleden vrouw van ex-Anderlecht-manager Michel Verschueren. Het zou mooi zijn...

Club heeft niet echt veel voorbereiding gedaan op de match. De bijna volledige spelerskern vertrok naar Ibiza en dat was niet meteen om te gaan trainen. Anderlecht heeft zich wel nog stevig voorbereid, maar mogelijk geeft Kompany enkele andere jongens speelminuten.

