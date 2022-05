Straks: Uitzwaaiwedstrijd in het Dudenpark? Union-Antwerp moet één groot feest worden

De titel hebben ze niet gepakt maar de harten van menig voetbalsupporter wel. Zondagnamiddag sluit Union het seizoen af tegen Antwerp.

En de kans bestaat dat het een uitzwaaiwedstrijd zal zijn. Voorlopig is enkel Undav zeker van een transfer deze zomer (Brighton & Hove Albion) maar het is maar de vraag of andere jongens zoals Nielsen, Vanzeir of Teuma wel zullen blijven. En wat dan met Felice Mazzu, should he stay or should he go?

Bij Antwerp staat er straks een trainer in de dug-out die nagenoeg zeker vervangen zal worden. Brian Priske lukte het niet om een geoliede machine te maken van Antwerp en mag beschikken. Het contract van Mark Van Bommel ligt al klaar en er is al een mondeling akkoord, de connecties van Overmars? Ongetwijfeld.

Wellicht zullen de fans van Union hun ploeg nog een laatste keer willen bedanken voor het schitterende seizoen. Ze pakten dan wel naast de titel, Union verzekerde zich van Europees voetbal én een Champions League-voorronde. En dat als promovendus, sprookjes zijn zelden zo schoon geweest.