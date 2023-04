Wouter Vrancken vindt dat druk sowieso bij de concurrentie ligt: "Club Brugge qua kern en budget de grootste"

Met KRC Genk-Club Brugge worden vandaag de Champions' Play-offs afgetrapt. KRC Genk begint nog steeds als leider aan de beslissende fase, maar Club Brugge heeft het momentum. Gaan we vandaag van drie naar vier titelkandidaten?

Club Brugge kan immers met minder dan een zege niet tevreden zijn. In Brugge hebben ze verse moed getankt, maar een achterstand van acht punten goed maken, kan enkel als ze vanaf nu een quasi perfect rapport voorleggen.

Wouter Vrancken legt alvast de druk bij al de concurrenten. "Het spreekt voor zich dat we vol voor de titel gaan en dat we teleurgesteld gaan zijn als we die mislopen, maar we hebben het minst te verliezen van alle ploegen die de Champions’ Play-offs spelen", zei hij.

"Voor het seizoen begon, was iedereen het erover eens dat Club Brugge qua kern en budget de grootste favoriet was voor de titel. Met de budgetten die Antwerp ter beschikking heeft, ging het een tweestrijd worden. En sinds Union in de eerste klasse speelt, is het gewoon een goeie stabiele ploeg. Ik ben heel tevreden en trots dat we kunnen concurreren tegen drie echt goeie ploegen."

"En het geloof is in heel de club aanwezig dat we het ook kunnen waarmaken. We gaan vrijuit onze kans. Onze club heeft een duidelijk DNA van mooi en verzorgd voetbal. Daar gaan we niet vanaf stappen nu Play-Offs eraan komen. We willen goals maken. Wachten tot de tegenstander een fout maakt en tussendoor zelf eentje binnen leggen, zo zitten wij hier niet in elkaar."

Beide ploegen treden op volle oorlogssterkte aan. Het wordt dus genieten in de Cegeka Arena deze avond...

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. KRC Genk kreeg van betFIRST een rating van 2.45... Club Brugge eentje van 2.95. Zin in een gokje? Waag het hier!