LIVE Union-Antwerp: Drie wissels bij de rust

Union-Antwerp vanavond, gezien de bekerfinale zondag gespeeld werd. De twee ploegen koesteren hoge titelambities, maar zagen Genk zondag al winnen en dus een voorsprong nemen. Niemand wil nu al de rol moeten lossen.

Karel Geraerts sprak al duidelijk uit dat ze voor de titel gaan. Union is er klaar voor. “De mindset, de vibe en de energie die er bij ons hangt, is anders dan vorig jaar”, knikt Geraerts.

“Het is niet meer nieuw, hé. We hebben het allemaal al eens meegemaakt. Er is meer ervaring, we zijn mentaal sterk. Maar dat is geen garantie op succes."

En bij Antwerp? Daar vierden ze zondag, maar maandag was de focus al gericht op de play-offs. “We hebben een paar mooie momenten beleefd, zowel in Brussel als in Antwerpen”, vertelt Mark van Bommel. “Dat soort dingen ga je voor altijd onthouden. Maar al te laat werd het dus niet. De jongens waren professioneel genoeg om te weten hoe ver ze konden gaan.”

