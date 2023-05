LIVE Antwerp-Genk: Alderweireld maakt gelijk

Het wordt een interessant duel deze avond op de Bosuil. Genk, dat is de ploeg die altijd en overal kan scoren. Maar ook op de Bosuil? Mark van Bommel heeft van zijn ploeg een quasi niet te doordringen muur gemaakt.

Niet dat we willen zeggen dat Antwerp enkel verdedigt hoor. Begrijp ons niet verkeerd, want The Great Old kan ook aardig voetballen en zijn momenten uitkiezen. Maar achteraan is het gewoon indrukwekkend geworden.

Wie al voorbij het duo Vermeeren-Keita geraakt, moet nog afrekenen met Alderweireld en Pacho. En daar achter staat ook nog Butez, die vanavond zelfs het legendarische record van Jean Trappeniers en Michel Preud'homme kan evenaren met zijn 22ste clean sheet.

Op de flanken staan met Bataille en De Laet hun tegenstrevers ook niet al te veel voorzetten toe. Het wordt dus beuken voor Genk deze avond.

Maar dat kunnen ze. Al is de scoremachine iets minder geworden sinds het vertrek van Paul Onuachu. Maar hun 81 doelpunten dit seizoen spreken voor zich. Mike Trésor bevoorraadt iedereen rond hem. Maar vooral Paintsil zullen ze in stelling willen brengen met zijn snelheid.

