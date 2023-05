Volg het straks LIVE: één titeldroom ligt al aan diggelen, blijft de andere wél overeind?

Club Brugge en Union bekampen mekaar weer in de play-offs. Vorig jaar werd over de titel beslist in de onderlinge duels. Deze keer kan maximaal slechts één van beide ploegen zijn titeldroom nog in stand houden.

Nadat Club tot ieders verbazing op de slotspeeldag van de competitie nog de vierde plek inpalmde ten koste van Gent, groeide in Brugge toch weer de hoop op een vierde titel op rij. Die is na de nederlaag in Genk volledig verdwenen. Club opnieuw met de voeten op de grond dus, maar het zal uiteraard wel nog iets willen bewijzen. © photonews Zeker voor eigen publiek en tegen een tegenstander die ook onderuit ging op speeldag 1 van de Champions' play-offs. Dat gebeurde enkele dagen geleden nog maar pas. Union is de zoveelste ploeg die zich recent de tanden stuk beet op Antwerp. Dat betekent dat ook de titelkansen van Union op het spel komen te staan. Wellicht moet Union gaan winnen in Brugge om zelf nog realistische titeldromen te mogen behouden na dit weekend. Wél is zo goed als iedereen beschikbaar bij de Unionisten: enkel Pirard ontbreekt. Langs Brugse zijde zijn Yaremchuk, Audoor, Nielsen en Buchanan er niet bij. Volg Club - Union om 18u15 live bij Voetbalkrant.com.