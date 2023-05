LIVE Antwerp-Club Brugge: 0-2 voor Club

Antwerp tegen Club Brugge, ongeacht de stand in het klassement, is het altijd een beladen wedstrijd. De twee supportersgroepen zijn extreme rivalen van elkaar. Blauw-zwart zal deze namiddag dus nog eens alles uit de kast halen.

En Mark van Bommel weet dat. Alhoewel Hans Vanaken al de handdoek smeet en zei dat het hem nu niet kan schelen wie er kampioen wordt. “Ik begrijp Hans wel. Als je net twee keer op rij verloren hebt en zelf geen kampioen meer kunt worden, maakt het je niet meer uit wie dat wél wordt”, aldus Van Bommel.

“Maar ga er toch maar van uit dat zij niet naar hier komen om simpel een wedstrijdje te spelen. Het zou raar zijn als ze er nu met de pet naar gooien en zes keer op rij verliezen. Dat past niet bij Club Brugge.”

Dat bevestigde Rik De Mil ook vrijdag al. “In de kleedkamer leven deze wedstrijden niet per se extra, maar bij onze fans sowieso wel. Dus willen wij wel iets extra doen voor hén. Zeker omdat ze ons, ondanks die 0 op 6 in de play-offs, enorm zijn blijven steunen. Ik heb de spelers dus nog eens gezegd dat dit een speciaal duel is. Al weten we dat op de Bosuil spelen sowieso vuurwerk oplevert.”

Antwerp is natuurlijk de grote favoriet. Wie een gokje waagt op Club Brugge kan bij betFIRST al met 3.85 keer zijn inzet gaan lopen. The Great Old staat op 2.05.