18u30: Union ontvangt RC Genk in Dudenpark, wie moet rol bovenin lossen?

Allebei moesten ze al het onderspit delven tegen Antwerp in de Champions Play Offs. Een tweede nederlaag op drie wedstrijden zou Union of Racing Genk wel eens helemaal uit de titelstrijd kunnen slaan.

Union en Genk gingen gezamenlijk als leider de play offs in met Antwerp op een zeer geringe achterstand. Ondertussen heeft de Great Old de beide clubs al verslagen waardoor de bekerwinnaar momenteel aan kop staat. Al kan een misstap tegen Club Brugge in de namiddag daar wel verandering in brengen.

Geraerts en Vrancken zullen niet al te veel moeten doen om hun troepen scherp te houden. In de play offs kan één wedstrijd voor een wereld van verschil zorgen. Een nederlaag dus ook, iets dat ze allebei ten koste zullen moeten vermijden.

Allez l’USG ! Sans jamais rien lâcher ! 🙌



Morgen ⏭️ #USGGNK

Nu volgen ze nog op 1 punt van Antwerp maar met een nederlaag kan het zijn dat de ploeg in kwestie 4 punten moet inhalen op 3 wedstrijden, een zéér lastige opdracht.

In de reguliere competitie ging Genk met de zege lopen in Union. Het eerste doelpunt van Ally Samatta in minuut 90+2 zorgde voor een 1-2 overwinning. Vermoedelijk zal de Tanzaniaan het nu niet moeten doen als invaller maar wel als starter.

Het wordt vooral uitkijken naar hoe Vrancken Trésor wilt proberen te vervangen. De assistenkoning pakte in het slot tegen Antwerp namelijk nog een rode kaart. Schuift Samatta op naar links of zit er een basisplaats in voor Sor, Oyen of El Hadj?