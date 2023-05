LIVE Club-Antwerp: Nielsen maakt er 2-0 van

De wedstrijd van vorige week heeft pijn gedaan bij de fans van Club Brugge. De rivaliteit tussen beide teams is immers groot. 'Iedereen mag kampioen worden behalve Antwerp', klinkt het bij de blauw-zwarte fans.

De Club-fans hebben oproepen gedaan aan de spelers om nog een laatste keer alles te geven. Antwerp een beslissende match in de titelstrijd zien winnen, daar gruwelen ze van. Maar waar komt die rivaliteit vandaan?

Het Nieuwsblad deed er onderzoek naar en kwam uit op 9 februari 1908: Club Brugge-Antwerp. De thuisploeg wint die dag met 2-1, maar na de match troepen honderden Brugse fans samen aan de uitgang en bekogelen de spelers van Antwerp met stenen, slijk en grasklompen.

Drie Antwerp-spelers geraken afgezonderd en krijgen rake klappen. Middenvelder Jules Suetens wordt na de rellen zelfs bewusteloos in de gracht teruggevonden. De Antwerpse spelers moesten ontsnappen met de auto van Club-voorzitter Alphons Demeulemeester.

Die dag is blijven hangen in het geheugen en de haat tussen beide is sindsdien bijzonder groot.

