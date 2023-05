Live: McKenzie zet Genk op voorsprong tegen Union! Alles opnieuw op een zakdoek in het klassement

Vorige week hield Union de drie punten thuis tegen Racing Genk maar deze week kan het weer helemaal omgekeerd zijn.

Net zoals in Club Brugge. Antwerp won vorige week met 3-2 tegen Club maar in het Jan Breydelstadion ging de Great Old onderuit. Door die nederlaag kan het na 4 speeldagen opnieuw extreem spannend zijn bovenin.

Voorlopig staat Antwerp nog 1 punt voor op Union en 4 op Racing Genk. Mogelijk levert het duel tussen Genk en Union een nieuwe leider op maar als Genk wint staan ze met z'n drieën op 1 punt van elkaar.

Trésor

Om opnieuw voor wat geloof in de titel te zorgen kan Wouter Vrancken ditmaal wel rekenen op Mike Trésor die vorige week nog geschorst was. Het wordt wel uitkijken hoe Genk het aanvallend zal aanpakken. Opnieuw met Samatta of krijgt Arokodare nog eens een basisplaats?

Union voor de zege en de titel?

Bij Union worden er niet te veel wijzigingen verwacht. Vorige week stond het zeker niet slecht opgesteld tegen de Limburgers en hield de defensie eenvoudig stand tegen een Genk dat geen grote kansen bij elkaar kon voetballen. Winst voor Union betekent dat ze bovendien volgende week op het veld van Antwerp de titel kunnen pakken.