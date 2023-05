Absoluut delirium en volksfeest of serieuze kater? Bosuil zal branden deze namiddag

'Welkom in de Hel van Deurne'... Union mag zich aan iets verwachten als ze deze namiddag om 13u30 Antwerp partij geven. De twee grote titelkandidaten vechten het onder elkaar uit. Als Antwerp wint, zijn ze kampioen. Als Union wint, wordt het een heel spannende laatste speeldag.

De Bosuil is er klaar voor. Gisteren waren er al duizenden supporters op de laatste training om de spelers een hart onder de riem te steken. En dat was nog maar een voorsmaakje van wat er vandaag gaat gebeuren. Iedereen is klaar om een titel te vieren en er een waar volksfeest van te maken.

Mark van Bommel heeft ook weinig selectieproblemen. Ritchie De Laet zal wel niet klaar zijn om te spelen, maar voor de rest heeft hij geen geblesseerden.

Karel Geraerts van zijn kant heeft wat meer problemen. Teddy Teuma werd deze week intensief klaargestoomd voor de match en verwacht wordt dat hij ook zal spelen. Maar hoe fit is de belangrijkste pion van de Brusselaars?

Union wil zelf ook natuurlijk nog altijd kampioen spelen en weet wat ze moeten doen: winnen. Dan hebben ze op de laatste speeldag alles zelf in handen tegen Club Brugge, dat al in vakantiemodus zit.

