Pakt RC Genk laatste strohalm tegen Club Brugge of zijn Limburgers definitief uitgeteld voor de titel?

Racing Genk moest na het gelijkspel tegen Union hopen op een mirakel om nog kans te maken op de titel. Stap 1 van de 4 lijkt daarvoor voldaan: Union-Antwerp is geëindigd in een gelijkspel. Straks volgt stap twee: Winnen van Club Brugge.

En dat is helemaal niet onmogelijk. Club Brugge wist pas vorige week tegen Antwerp voor de eerste keer te winnen in deze play offs en dat was vooral omdat de rivaliteit tussen de twee ploegen zo groot is.

Bovendien moet Club het met een kwalitatief afgeslankte kern doen tegen Genk. Zo is Lang geschorst maar zijn ook Mata, Spileers, Skov Olsen, Jutgla en Yaremchuk er geblesseerd niet bij voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Het wordt uitkijken naar hoe Vrancken het zal aanpakken tegen Club Brugge. Zal El Khannouss opnieuw naar de bank verwezen worden of mag hij opnieuw starten? En wat voorin met het duo Samatta/Arokodare?

Na het gelijkspel tegen Union was Vrancken realistisch genoeg om te beseffen dat de titel pakken wel heel lastig zou worden. Maar: "We zullen elke seconde van de komende wedstrijden vechten voor de drie punten en het Genk laten zien dat we een heel seizoen lang waren", besloot Vrancken op de persconferentie daags voor het treffen met Club Brugge.