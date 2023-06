Spel van de derde hond en 'Antwerp tegen de rest'-gevoel: zal er in de Cegeka Arena een kampioen gekroond worden?

Antwerp krijgt nog een tweede kans, maar het is niet alleen. Zal de nieuwe kampioen gekroond worden in de Cegeka Arena, na een clash tussen twee titelkandidaten? Dat is verre van zeker, want met Union is er nog een derde hond in het spel.

Al zou men kunnen stellen dat de derde hond in de titelstrijd RC Genk is. Ten slotte gingen velen na vier speeldagen in de play-offs er van uit dat het tussen Antwerp en Union zou gaan. Maar kijk: na winst in Brugge is ook Genk weer in de running. Een Genkse titel zou gezien dat scenario verrassend zijn, maar niet minder verdiend.

Een terechte landskampioen krijgen we sowieso, want de drie titelkandidaten hebben er een uitstekend seizoen op zitten. Al zal het zeker bij Antwerp wel pijn doen als het de titel misloopt, aangezien het die vorige week al had gepakt zonder die ene afgeweken bal.

Winst een must voor beiden

Een week later drijft de Great Old op een 'wij tegen de rest'-gevoel. Het kan in sommige kringen op weinig sympathie rekenen en dat motiveert. Het uitgangspunt is simpel: winst is een must. Voor RAFC is het genoeg, Genk moet dan nog hopen op een misstap van Union. Volg Genk-Antwerp live op Voetbalkrant.com om 18u30.

