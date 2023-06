LIVE Union-Club: Teuma en Boniface starten, beloftenbank bij Club

Union heeft het niet in eigen handen, maar heeft toch goeie papieren. Dat is vreemd misschien, maar hun match tegen Club Brugge lijkt heel wat makkelijker dan die van Antwerp in Genk.

En dus rekenen ze op puntenverlies van The Great Old in Limburg. En dat ze zelf winnen tegen Club Brugge natuurlijk. Die zijn wel bijzonder hard gedecimeerd. Jutglà, Mata, Boyata, Spileers, Audoor en Yaremchuk zijn allemaal geblesseerd. Ook Sylla en Meijer zijn out. Vermant, Buchanan en Onyedika zijn twijfelachtig. Odoi is geschorst.

Dat maakt dat Club amper nog vleugelverdedigers heeft. Als Buchanan niet fit geraakt, zal De Mil al serieuze toeren moeten uithalen om deftige flanken op de been te brengen.

Bij Union hebben ze ook hun problemen. Van Der Heyden is geblesseerd en Lynen is geschorst. Teuma en Boniface zitten wel in de selectie, maar de vraag is hoe fit ze zijn.

