Meteen een examen voor nieuwbakken Club-coach Hayen tegen ambitieus Cercle Brugge

Cercle Brugge en Club Brugge beginnen hun Champions' Play-offs meteen met een Brugse derby. Wie gaat het best van start?

Doordat zowel Cercle Brugge en Club Brugge zich konden plaatsen voor de Champions' Play-offs staan er dit seizoen nog twee extra Brugse derby's op het programma. En dus meteen op de eerste speeldag.

Voor Club Brugge wordt het de eerste wedstrijd onder nieuwe coach Nicky Hayen, die overnam van de ontslagen Ronny Deila. Bij Club is doelman Simon Mignolet nog altijd afwezig nadat hij tegen STVV voor de tweede keer uitviel.

Vaak een gelijkspel in Brugse derby

Cercle Brugge plaatste zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie voor de Champions' Play-offs en kan een scherprechter worden voor de titel. Al willen de mannen van Miron Muslic ook een Europees ticket.

De interlandperiode zorgde wel voor een blessure van Alan Minda, al kon hij wel al opnieuw meetrainen. De Ecuadoriaan zou wellicht nog kunnen invallen in de Brugse derby.

De laatste drie Brugse derbys eindigden telkens op een gelijkspel. In september 2022 won Club voor het laatst met 4-0, Cercle won in december 2021 met 2-0. Welke Brugse ploeg begint het best aan de play-offs?