Begint Racing Genk met perfect rapport aan de play offs of gaat Antwerp voor eerste driepunter?

Na één speeldag in de play offs zijn alle ploegen weer wat dichter naar elkaar toe gekropen. Niet alleen Union en Anderlecht bovenaan maar ook de vier ploegen daarachter. De strijd voor plaats drie ligt helemaal open, of hopen Antwerp en Genk op meer?

Genk in de flow

Racing Genk werd voor de start van de play offs door de meeste analisten op plaats 5 of 6 gezet maar na één wedstrijd lijken die meningen al een beetje achterhaald. De Limburgers dienden Union hun eerste competitienederlaag toe in 23 wedstrijden en viel in de eerste helft op met leuk voetbal.

En dat zonder kapitein Bryan Heynen, die er tegen Antwerp ook niet bij zal zijn wegens een blessure. Genk loste dat op met Hrosovsky en Galarza op het middenveld en drie centrale verdedigers. Die verdedigers zullen ook tegen de Great Old van de partij zijn. Cuesta moest tegen Union nog licht geblesseerd van het veld maar trainer Wouter Vrancken bevestigde dat de Colombiaan opnieuw fit is.

Antwerp op zoek naar de flow

Antwerp verloor op de eerste speeldag van de play offs op het veld van Anderlecht, meteen een knauw in de ambities. Want hoewel het gat met de top 2 al groot was, durfde sommigen in Antwerpen toch de ambitie te koesteren om die top twee nog te kietelen. Als ze daar nog aanspraak op willen maken, moet er thuis gewonnen worden tegen Genk.

Daarvoor moet Antwerp het ook zonder twee basisspelers doen. Owen Wijndal moet een speeldag schorsing uitzitten na zijn akkefietje met Thorgan Hazard. Doelman Jean Butez zal dit seizoen niet meer in actie komen wegens een blessure. Wellicht worden Ritchie De Laet en Senne Lammens hun vervangers.

Eerdere confrontaties

Confrontaties tussen Antwerp en Racing Genk lijken garant te staan voor doelpunten. De vorige wedstrijd in het Bosuilstadion werd 3-2 voor Antwerp nadat Antwerp na één helft al op 3-0 voorsprong was gekomen. Anderhalve maand later won Genk dan weer met 3-0 in eigen huis van Antwerp.