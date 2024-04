LIVE: Cercle vergroot de voorsprong opnieuw dankzij de 1-3 van Somers

Op de tweede speeldag van de Champions' Play-offs ontvangt Union Cercle Brugge in het Dudenpark. Muslic kiest in het middenveld opnieuw voor Lemaréchal, ook Siquet start in de basiself. Bij Union komt Amoura opnieuw in de ploeg, de geschorste Burgess wordt vervangen door Machida.

85' 18"