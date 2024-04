Stoomt Club Brugge door of pakt Antwerp eens punten? Verleden zit Van Bommel en co niet mee

Drie dagen na zijn Europese wedstrijd tegen PAOK ontvangt Club Brugge Antwerp. Kan Antwerp iets rapen in Jan Breydel?

Sinds het ontslag van Ronny Deila loopt het opnieuw veel beter bij Club Brugge. Tegen Cercle Brugge was het nog een helft zoeken, maar daarna kwam de machine langzaam op gang. De weg naar boven is ingezet in de play-offs.

Tegen Antwerp wil Club zijn ongeslagen reeks onder Nicky Hayen voortzetten. Hij kan nog altijd niet rekenenen op Simon Mignolet, ook Jorne Spileers is afwezig na zijn botsing tegen PAOK.

Veel uitwedstrijden voor Antwerp

Mark van Bommel recupereert dan weer Mandela Keita na een enkelblessure. Als Antwerp niet wil vermijden dat het met 0 op 9 begint aan de Champions' Play-offs, dan moet het ook iets rapen in Jan Breydel.

Opnieuw een uitwedstrijd voor The Great Old, dat viermaal uit speelt in de eerste zes wedstrijden van de play-offs. "Club Brugge start met drie thuiswedstrijden op rij...: op Cercle, maar dat is thuis, dan tegen Anderlecht en nu wij."

De laatste jaren was het ook moeilijk voor Antwerp om punten te pakken tegen Club in Jan Breydel. Blauw-zwart verloor zijn zes laatste wedstrijden niet meer tegen Antwerp in eigen huis. Komt daar zondag verandering in?