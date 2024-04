Zorgt Antwerp voor domper op de feestvreugde bij Cercle Brugge?

Cercle Brugge viert zondag zijn 125ste verjaardag en wil zijn ongeslagen status verder zetten tegen Antwerp. Of steekt de titelverdediger daar een stokje voor?

Jan Breydel zal zondag stevig vollopen voor Cercle Brugge-Antwerp. De Vereniging zette een speciale actie op waarbij abonnees twee gratis tickets konden krijgen. Er worden dan ook zo'n 12.500 supporters verwacht.

Cercle is nog altijd ongeslagen in de Champions' Play-offs en pakte 5 op 9. Een punt tegen Club, een zege in Union en ook een punt tegen Racing Genk. En zo staat Cercle voorlopig op de vijfde plaats.

Voor de topper tegen Antwerp recupereert Miron Muslic kapitein Thibo Somers na een hersenschudding. Verdediger Boris Popovic is na zijn rode kaart tegen Racing Genk geschorst.

Cercle Brugge ligt Antwerp wel

Bij titelverdediger Antwerp zijn er de nodige zorgen. Het begon de Champions' Play-offs met 0 op 9 en staat zo laatste. Aan het verlengen van de titel denken ze nu al niet meer op de Bosuil.

Antwerp komt al voor de tweede week op rij naar Jan Breydel, tegen Club Brugge verloor het met 3-0. Toch kan het met vertrouwen naar Brugge trekken, want Antwerp won zes van de voorbije zeven confrontaties.