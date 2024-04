Genk is aan het zaalvoetballen

45+20



Brian Riemer ging met een bedrukt gezicht de kleedkamer in. Terecht, gezien het niveau van zijn ploeg. Maar ook Wouter Vrancken was niet gelukkig, want zijn ploeg liet toch de kansen liggen voor een dubbele voorsprong. En de Genkenaars waren niet gelukkig dat Vertonghen geen geel kreeg.