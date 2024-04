De sleutelspeeldagen breken aan in de Champions Play Offs. Antwerp en Union treffen elkaar donderdagavond en voor beide ploegen is er eigenlijk maar één optie: winnen.

Tragisch Union

Wat Union in deze play offs overkomt, het is bijna tragisch te noemen. Vooraf rekende iedereen hen al kampioen. De enige ploeg die misschien nog in de buurt kon komen was stadsrivaal Anderlecht. Maar na amper 4 speeldagen is hun mooie voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen en staan ze pas op plaats 3.

Met een 0 op 12 aan de play offs beginnen als leider, het is een triest diepterecord voor Union. Dat na twee seizoenen van net niet voor de derde keer op rij naast de titel lijkt te grijpen. Al is nog niet alles verloren. Een overwinning op het veld van Antwerp donderdag kan wonderen doen.

3 broodnodige punten voor allebei

Het zou vooral een mentale opsteker zijn en dat is waar ze bij Union al even op wachten. Het voetbal is lang zo slecht nog niet maar als de punten niet komen... Met een overwinning blijft Union wel op plaats drie staan maar is de kentering ingezet om de terugwedstrijden vol titelambitie aan te vatten.

Bij Antwerp zijn afgelopen weekend de eerste punten gepakt na een start van 0/9. Als de Great Old nog iets wil betekenen en wil opschuiven in het klassement, kunnen ze maar beter winnen. De kloof met de derde plaats van Genk blijft dan 5 punten en een derde plaats die mogelijk Europa League oplevert is dan wel heel ver weg.

Bekerfinale en underdog

Mogelijks Europa League want dat zal afhangen van de bekerfinale. Daarin zullen Union en Antwerp het opnieuw tegen elkaar opnemen binnen twee weken. Dat wordt dan het derde onderlinge duel tussen beide clubs in twee weken tijd.

"Wij willen winnen, Union moet winnen", verklaarde Antwerp-trainer Mark Van Bommel op de persconferentie vooraf. Willen ze bij Antwerp vooral leren voor de bekerfinale en alles daarop inzetten of maken ze nog iets moois van hun seizoen? Volg het straks Live bij Voetbalkrant.