LIVE Club Brugge-Racing Genk: Opnieuw een doelpuntenfestival tussen ploegen in vorm?

Club Brugge en Racing Genk zijn de twee ploegen in vorm in de Champions' Play-offs. Wie werpt zich nog wat meer op als titelkandidaat.

Club Brugge en Racing Genk pakten allebei al 10 op 12 in de play-offs, ze lieten enkel tegen Cercle Brugge punten liggen. Nu staan de twee ploegen in vorm dus tegenover elkaar voor een eerste duel deze week.

Bij Club zit de vorm uitstekend. Het bereikte de halve finale van de Conference League en won afgelopen zondag nog tegen Union. Als het straks wint van Genk en Anderlecht verliest tegen Cercle, is Club de nieuwe leider.

Nicky Hayen mist nog altijd Simon Mignolet, Casper Nielsen en Andreas Skov Olsen. Hugo Vetlesen is geschorst na zijn rode kaart tegen Union, maar Raphael Onyedika heeft zijn speeldag schorsing uitgezeten.

Drie goals of meer in Club-Genk?

Bij Racing Genk is kapitein Bryan Heynen out voor de rest van het seizoen, Kayembe zit zijn tweede speeldag schorsing uit na de salonremise tegen Westerlo. El Khannouss is bij een gele kaart geschorst voor de match van zondag.

In de reguliere competitie bleef het eind september 1-1 in Jan Breydel, Club won in Genk met 0-3. De confrontatie tussen Club en Genk levert altijd goals op. In zeventien van de laatste twintig duels werd er drie keer of meer gescoord.