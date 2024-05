Straks Live: Vindt Antwerp net op tijd bekervorm terug of stoomt Club Brugge door in de play offs?

We naderen stilaan het einde van de competitie. Er zijn nog drie titelkandidaten over en elke misstap kan nu fataal zijn in die titelrace. Club Brugge is één van die kandidaten en trekt zondagmiddag naar de Bosuil. Hoe wordt de buit straks verdeeld?

Antwerp moet vormdip doorbreken

Kan Antwerp nog iets halen dit seizoen? Dan is de week die er nu aankomt van levensbelang voor de regerende landskampioen én bekerhouder. Donderdag neemt Antwerp het op tegen Union in de finale van de beker maar de voorbije weken pakte Antwerp 0 op 6 tegen datzelfde Union de play offs.

Een kleine vormdip en alles op die ene finale zetten? Analisten zijn het alleszins eens dat Antwerp het tij niet plots op één wedstrijd zal kunnen keren. Op naar een goede generale repetitie tegen Club Brugge dan maar om opnieuw de smaak te pakken te krijgen.

Bovendien zou Antwerp bij een overwinning op 2 punten van de vierde plaats komen. Mocht de bekerfinale geen Europees ticket opleveren, mag de Great Old op die manier toch blijven hopen op Europees voetbal volgend seizoen.

Hayen en Club voor dubbele glorie?

In tegenstelling tot Antwerp zit Club Brugge wel in de goede flow. Zelfs na de eerste nederlaag onder Nicky Hayen lijkt het in Brugge alleen maar rozengeur en maneschijn te zijn. Club verloor namelijk met een nipte 3-2 van Fiorentina in de halve finale van de Conference League waardoor de return in Jan Breydel zeker niet onhaalbaar is voor Club.

Al moet Hayen nu wel op twee paarden gokken. Zal hij roteren? Blauw-Zwart staat in de competitie samen met Anderlecht aan kop na een indrukwekkende 16 op 18, elk punt telt in de titelstrijd. Met de Brusselse derby in het verschiet tussen Union en Anderlecht kan Club wel eens dé winnaar van het weekend worden met een driepunter op de Bosuil.

A clash between the 2 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 teams in the league. ⚔️Dat en veel meer ontdek je met de Club Facts! 🗞️ #ANTCLU — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 4, 2024