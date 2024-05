Cercle Brugge kan bij winst tegen Antwerp plots voor erg grote problemen bij KRC Genk zorgen

Antwerp zal zondagavond Cercle Brugge ontvangen. The Great Old heeft wat goed te maken na de verloren bekerfinale.

Antwerp ontvangt zondagnamiddag Cercle Brugge. De wedstrijd zal om 18u30 starten in het Bosuilstadion. De wedstrijd tussen de nummers vijf en zes van de Champions' Play-offs kan nog van groot belang zijn.

Door de nederlaag van KRC Genk tegen Anderlecht, krijgt Cercle Brugge een uitgelezen kans om naar de vierde plaats in het klassement te springen. Cercle telt op dit moment slechts één punt minder dan de Limburgers.

Antwerp verloor deze week de bekerfinale van Union SG en heeft ook wel wat goed te maken. Die kans krijgen ze nu voor de eigen supporters. Bij een overwinning van The Great Old verandert er weinig in de stand, Antwerp komt dan tot op één punt van Cercle.

Antwerp zal het nog steeds zonder doelman Jean Butez moeten doen. Bij Cercle zijn Utkus, Nazinho, Efekele en De Wilde nog out. Bert Put zal de wedstrijd in goede banen leiden.