De allerlaatste kans voor Union: Cercle Brugge moet over de knie gelegd worden

Met het mes op de keel trekt Union zondagmiddag naar Brugge. Als er niet gewonnen wordt tegen Cercle Brugge mag het de titel zo goed als vergeten.

Union telt drie punten achterstand op zowel Anderlecht als Club Brugge. Met nog maar zes punten te verdienen is zelf puntenverlies lijden uit den boze als het zichzelf toch nog een waterkans wil gunnen op de titel op de slotspeeldag.

Met Cercle Brugge krijgt Union geen makkelijke tegenstander. De Vereniging pakte in zijn laatste drie wedstrijden 7 op 9 en doet weer volop mee voor de Europese tickets. Zij willen hun vierde plaats dan ook niet zomaar afgeven.

Geen cadeautjes van Cercle voor Union

Op speeldag twee van de play-offs ging Cercle winnen bij Union, de Brusselaars zijn dus gewaarschuwd. Al blijft Miron Muslic op zijn hoede. "We zullen minstens hetzelfde moeten doen willen we het resultaat behalen dat we wensen."

De coach van Cercle heeft alleszins veel verwachtingen vooraf. "Het blijft één van de beste ploegen in de competitie, zeker in de omschakeling. Samen met ons. Ik verwacht zondag alvast veel spektakel."

Het verleden is wel in het voordeel van Union. De laatste nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge dateert alweer van 2017, toen beide ploegen nog in tweede klasse speelden.