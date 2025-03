LIVE: Kan leider KRC Genk meteen uitpakken tegen KAA Gent in de Champions' Play-offs?

KRC Genk ontvangt zondagavond KAA Gent in de Cegeka Arena. De Limburgers willen hun goede vorm verderzetten in de play-offs.

Goed starten aan de play-offs is absoluut noodzakelijk, dat is in het verleden al vaak genoeg duidelijk geworden. Union SG deed dat op zaterdag door met 5-1 te winnen van Antwerp.

Nu zal Racing Genk hetzelfde proberen te doen tegen KAA Gent, terwijl Club Brugge nog meer druk kan zetten als het wint van Anderlecht. De Limburgers kunnen in ieder geval rekenen op een volledig fitte kern.

Bangoura zou weer klaar zijn voor te spelen, en verschijnt normaal ook gewoon in de basis, net als Karetsas. Dat deelde coach Thorsten Fink al mee op zijn persconferentie deze week.

Bij de Buffalo's zijn Roef, Mitrovic, Gandelman, Hjulsager en Dean nog out. Brown blijft voorlopig nog een vraagteken voor de match tegen Genk.

Door de nederlaag van Antwerp kan Gent bij een gelijkspel of winst over The Great Old springen. Eind februari speelden Genk en Gent nog 0-0 gelijk in de Cegeka Arena.