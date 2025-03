Vanavond beginnen ook de Champions' Play-offs, met Union en Antwerp als eerste twee ploegen die in actie komen. Ploegen die elk een duidelijke missie hebben.

Bij Union is dat om het ongelijk van vele analisten te bewijzen. Na een eerder zoekende seizoensstart bereikte Union zo'n hoge constante dat het in de rangschikking in de nek van Club Brugge hijgde. Tot een terechte nederlaag op het veld van Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie, waardoor Union met zes punten minder dan de leider en twee punten minder dan Club aan de play-offs begint.

Verschillende analisten hadden hun oordeel meteen klaar: het was nu een titelstrijd tussen twee ploegen en niet meer tussen drie ploegen. Toch maar voorzichtig zijn met zo'n voorbarige conclusies. Het kan Union de brandstof geven die het nodig heeft om nu zelf eens in de play-offs een achterstand goed te maken, in plaats van een voorsprong kwijt te spelen.

Antwerp moet herhaling van geschiedenis vermijden

Bij Antwerp is het veeleer het eigen besef dat een impact heeft op de verwachtingen. De Great Old zit niet bepaald in zijn sterkste periode en moet een manier vinden om het tij te keren. Niet simpel om dat voor elkaar te krijgen als elke week een niet te duchten tegenstander wacht, maar er moet alleszins vermeden worden dat het play-offs worden zoals vorig jaar.

Het doel is duidelijk: Europees voetbal halen. In de wacht slepen waar het op het einde van vorig seizoen naast pakte dus. Aan trainer Ulderink om de trein op de rails te krijgen en dan helpt het niet om met enige blessurezorgen te kampen. Het herstel van Alderweireld van de scheur in zijn quadriceps is begonnen maar dat proces is nog lang niet ten einde.

Doumbia geschorst

Naast Alderweireld liggen ook Valencia, Corbanie en Engels nog in de lappenmand. Doumbia is geschorst. Bij Union missen ze dan weer Vanhoutte en Rodriguez. Volg Union - Antwerp LIVE om 20u45 op VOETBALKRANT.COM!