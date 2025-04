LIVE: De bal rolt in het Lotto Park, meteen een grote kans voor... Anderlecht

Anderlecht en Racing Genk sluiten vanavond om 18u30 speeldag twee van de Champions' Play-offs af. Paars-wit staat onder druk na de nederlaag tegen Club Brugge, terwijl Genk blaakt van vertrouwen na een sterke zege tegen AA Gent. Kan Besnik Hasi zijn ploeg herpakken of zet Genk zijn zegereeks verder?

De Brusselaars moeten het opnieuw zonder enkele sleutelspelers stellen. Naast Jan Vertonghen en Moussa N'Diaye haakten nu ook Mario Stroeykens en Mats Rits af met spierblessures. Stroeykens wordt vermoedelijk vervangen door Yari Verschaeren, terwijl Leander Dendoncker de voorkeur lijkt te krijgen op het middenveld.

De blessuregolf is zorgwekkend voor Anderlecht. Ondanks de toevoeging van experten als Wim Vandeven en Jacques Borlée aan de medische staf, blijven de fysieke problemen zich opstapelen. Voor coach Hasi een extra uitdaging in een fase waarin elke fout fataal kan zijn.

Racing Genk verschijnt wél met een fitte kern aan de aftrap. Spits Tolu Arokodare, die vanavond zijn honderdste match voor Genk speelt, kijkt reikhalzend uit naar het duel. “We gaan doen alsof het oorlog is. Dit zijn de matchen waarvoor je profvoetballer wordt”, klonk het strijdvaardig op de persbabbel.

Tolu, die dit seizoen al 18 keer scoorde en onlangs debuteerde voor de Super Eagles van Nigeria, liet ook nog een knipoog richting zijn coach Thorsten Fink. “Hij kopieert zelfs mijn stijl met die sneakers”, grapte hij. Fink zelf houdt de druk laag: “We weten dat Anderlecht kan verrassen. We blijven gefocust en klaar om te reageren, wat hun systeem ook wordt.”

Het wordt afwachten of Hasi zijn team op korte tijd een nieuwe energieboost kon geven. Voor Genk is het zaak om de goede flow vast te houden. Een overwinning zou hen stevig bovenaan de play-offs zetten. Maar in het onvoorspelbare Lotto Park is vanavond nog niets beslist.