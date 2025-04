LIVE: Gent op zoek naar eerherstel tegen ploeg in vorm Union SG

KAA Gent opende de Champions' Play-offs met een zware nederlaag in en tegen KRC Genk, terwijl Union SG in eigen huis vlotjes de maat nam van Royal Antwerp FC. Op speeldag 2 kan de top-3 zich verder gaan onderscheiden van de rest.

Als Union SG kan winnen in Gent, dan zet het ook meteen druk op de ketel van Club Brugge en Genk. Die beide clubs spelen zondag op bezoek bij respectievelijk Antwerp en Anderlecht.

Niveau opkrikken

Voor de Buffalo's hetzelfde: als zij winnen van Union, dan moeten ook Antwerp en Anderlecht punten pakken met oog op Europees voetbal. En dus zouden we wel eens een interessant duel kunnen zien.

"Nu moeten we opstaan maar vergis je niet: Union is een sterke tegenstander. Zij presteren in 2025 heel sterk. We verloren tegen hen in de beker en gingen ook thuis in december tegen hen onderuit, dus we moeten ook ons niveau opkrikken", beseft coach Danijel Milicevic in Het Nieuwsblad.

Roef op schema

"Als wij ons niveau opkrikken, hebben we een goede kans, anders wordt het heel moeilijk. Ach, als je na zes jaar voor het eerst terug voor eigen publiek in de Champions’ Play-offs kunt spelen, moet je er alles voor geven.”

Dat kunnen de Buffalo's nog niet doen met Davy Roef, al zit die wel op schema in zijn revalidatie om mogelijk toch dit seizoen nog te kunnen spelen.