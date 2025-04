Antwerp-AA Gent LIVE: Wie veegt de nul weg in de play offs?

Na 2 speeldagen in de play offs is er duidelijk een kloof geslagen tussen de eerste drie en de laatste drie. Daardoor ligt de strijd om plaats 4 helemaal open. Zondagnamiddag proberen Antwerp en Gent beslag te leggen op die 4e plaats.

Slecht rapport

Antwerp tegen KAA Gent, dat is een doelpuntensalde van -5 na twee wedstrijden tegen een doelpuntensaldo van -7. Neen, Antwerp en Gent zijn niet bepaald goed aan de play offs begonnen. Anderlecht doet het voorlopig met -5 maar een 0 op 9 nog minder.

Door die 0 op 9 van Anderlecht kunnen zowel Antwerp als KAA Gent op gelijke hoogte komen met Paars-Wit. Voorlopig staan ze allebei op 3 punten van de Brusselaars. Met een overwinning zou de kloof op de derde plaats 10 punten zijn maar de strijd voor plaats vier zou dan wel weer iets worden om naar uit te kijken. Want afhankelijk van de bekerfinale levert die 4e plaats een rechtstreeks Europees ticket op en geen finaleduel tegen de winnaar van de Europe Play Offs.

Gent denkt aan vorige confrontatie

Niet veel voor het einde van de reguliere competitie bezochten de Buffalo's al een keertje de Bosuil in hun race om de Champions Play Offs te halen. De troepen van Milicevic wonnen toen niet onverdiend met 0-1 via een doelpunt van Omgba. Het verzekerde KAA Gent van de top 6, gelukkig want op de laatste speeldag werd er verloren van KV Kortrijk.

Antwerp voor revanche

Bij Gent kunnen ze zich optrekken aan het vorige onderlinge resultaat, bij Antwerp wordt optrekken aan eerdere resultaten wat lastiger. De Great Old kon namelijk al 6 wedstrijden niet meer winnen in de eigen competitie. De laatste zege dateert van 15 februari toen het 2-1 werd tegen... opnieuw KV Kortrijk.

Waar ze zich bij Antwerp dan toch aan zullen kunnen optrekken is de verloren partij tegen Club Brugge vorige week. Antwerp stond op een kansloze 0-3 achterstand maar knokte zich op korte tijd toch opnieuw in de partij. Ulderink zag zijn ploeg terugkeren tot 2-3 maar de volledige comeback werd niet gerealiseerd.

Een kleine mentale boost die ervoor kan zorgen dat ze de 0 kunnen wegvegen in de play offs of toont Gent zich opnieuw de sterkste op de Bosuil?